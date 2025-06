Conte a Sky ricorda l'incontro con Andrea Agnelli e si commuove: il racconto

AFP via Getty Images



L'incontro Conte-Agnelli: il racconto

Antonio Conte ha parlato a Sky nel corso del nuovo appuntamento con Buffa Talks, tutto incentrato sulla figura dell'allenatore del Napoli, fresco vincitore dell'ultimo Scudetto. Nel corso dell'intervista si è parlato ovviamente anche del passato di Conte alla Juve e anche del suo primo incontro con Andrea Agnelli, pochi mesi prima di diventare il tecnico bianconero nell'estate del 2011. Un ricordo che ha commosso, in diretta, lo stesso Conte.LA TELEFONATA - Ero a cena con mia moglie e vedo la telefonata del dottor Giraudo. Esco dal ristorante e dall'altra parte del telefono sento: 'Ciao Antonio, come stai?', era Andrea Agnelli. 'Ho parlato col dottore (Giraudo, ndr) sai, mi farebbe veramente piacere conoscerti, è da tempo che non ci vediamo'. Gli dico: guarda alla prima occasione io vengo a Torino e ci vediamo. Noi (Siena, ndr) giocavamo col Novara e dopo il Novara torno a Torino e vado a casa di Andrea.

L'INCONTRO - Ci salutiamo e lui inizia a chiedermi come è andata la stagione, mi fa i complimenti per la promozione in Serie A e poi dice: 'Volete comprare qualche giocatore da noi?' Gli rispondo: Guarda Andrea, non siamo a quei livelli...C'era Montepaschi come sponsor però non eravamo a quel livello'. Io con quella frase capisco che non sono nelle sue idee, quindi rimaniamo lì a parlare per cinque ore, nel frattempo scende anche la moglie, ci salutiamo e lui sale".LA RISPOSTA DI AGNELLI ALLA MOGLIE - "Poi sono venuto a sapere che la moglie gli aveva chiesto: 'Chi è?' e lui aveva risposto 'Sarà il futuro allenatore della Juve". Dopo questo passaggio Conte si commuove e poi riprende: "Quindi io entro che non sono l'allenatore della Juve, ed esco con lui che mi dice: 'Il prossimo step ti devo fare parlare con Marotta'".