Antonio Conte sta facendo un tour di San Siro e Allianz Stadium durante questa final four di Nations League. L'ex allenatore di Juve, Inter e Nazionale azzurra era a San Siro mercoledì ad assistere alla sconfitta dell'Italia contro la Spagna, ed era ieri all'Allianz Stadium per Belgio-Francia. Avendo perso, il Belgio è rimasto a Torino, dato che sempre nello stadio della Juve si disputerà la finale per il 3° posto contro gli Azzurri domenica pomeriggio.