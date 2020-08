Le storie tese, tesissime, di Antonio Conte con la dirigenza dell'Inter hanno dato adito alle voci più disparate su un suo eventuale divorzio dal club nerazzurro. Addirittura si è parlato di un clamoroso ritorno alla Juventus. E se è vero che il diretto interessato ha smentito categoricamente le indiscrezioni secondo cui ogni giorno chiederebbe a dirigenti e giocatori bianconeri "Ma lo cacciano Sarri?" in ogni caso i dubbi sul suo futuro restano. In fondo, è difficile dimenticare una carriera vissuta in gran parte nella Juve, prima da giocatore-simbolo e poi da allenatore della rinascita. Ed è difficile non restare in qualche modo legati all'idea di poter sedersi di nuovo sulla panchina della squadra più forte d'Italia. Ma a questo punto bisogna anche "ribaltare le parti" e domandarsi se il popolo juventino, che prima ha gioito con Conte e poi è stato da lui abbandonato, sia bendisposto al suo ritorno...

