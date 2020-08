E' la rivincita di Antonio Conte. E' la vittoria del leccese, molto più della sua Inter. E' il traguardo - la finale d'Europa League - che adesso sembra avere ripercussioni anche sul futuro in campionato dei nerazzurri: con la Juve immersa nei suoi punti interrogativi firmati Pirlo, con la Juve impantanata sul mercato e alle prese con dolorose decisioni e tagli, come può una squadra apparsa così in salute perdere il treno per la vittoria? Sembra quasi scontato, il cambio al vertice, il trono rovesciato. Che lo faccia Conte, con la sua storia bianconera nel bagagliaio (ben nascosta), agli juventini fa semplicemente più male. Ecco perché i commenti sui social si dividono tra il "dolore" e la "gufata", ma in mezzo riescono a piovere anche tanti commenti positivi sull'allenatore: leggeteli qui in basso.