. Una sfida infinita lunga una vita. Oggi come ieri: tra polemiche, critiche, scudetti che vanno e che vengono, botta e risposta a distanza e una rivalità che non finirà mai.Ancora oggi si discute del rigore su Ronaldo nel 1998, l'anno in cui la Juventus di Lippi vinse lo scudetto chiudendo il campionato a +5 sull'Inter. Tra i protagonisti di quel tricolore c'era anche Antonio Conte, oggi allenatore nerazzurro.- Copia e incolla quattro anni dopo, quando il 5 maggio 2002 gli interisti erano in lacrime all'Olimpico di Roma e la Juve a fare festa nello spogliatoio di Udine. Tra una bottiglia e l'altra è spuntata una frase, un po' polemica un po' liberatoria: ". Centrocampista simbolo della Juve, bianconero nell'anima. Sempre il primo a difendere quei colori. Da giocatore e da allenatore.- E chi se l'aspettava che quasi vent'anni dopo sarebbe diventato allenatore dell'Inter?! Agli juventini fa effetto vederlo con quei colori, ma anche ai tifosi nerazzurri. Anzi, qualcuno neanche lo voleva.. E a completare l'opera c'è l'ex ad Beppe Marotta dietro la scrivania. Passi lui, ma su Conte c'è chi non transige.. Uno juventino allenatore dell'Inter, è tutto vero. Perché è sempre Derby d'Italia.