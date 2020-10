Intervenuto sul canale Youtube dell'Inter, Antonio Conte ha dichiarato: "Il segreto del successo è il lavoro, la passione, la voglia di migliorarsi e tenersi aggiornati, perchè il calcio cambia. La più grande sfida per un allenatore, nella gestione dei calciatori, è far pensare 24 persone con il 'noi' e non con 'io'. Penso che ogni bravo allenatore debba prima capire le caratteristiche del proprio calciatore, provando ad esaltarne i pregi e trovando una posizione in cui limare i difetti. Al Chelsea Moses era un'ala offensiva, l'ho fatto giocare in fascia. Ha scoperto di essere tra i migliori. E' bello quando vedi cambiamenti e ottieni risultati importanti".



SUI CALCIATORI - "Per un allenatore è importante cercare il tipo di giocatore che possa più avvicinarsi alla voglia di fare calcio. Bisogna essere bravi, avere occhio e visione. Spesso e volentieri, anche durante la stagione, nel mercato di gennaio, diventa importante trovare l'elemento giusto, anche in prestito".



UN CONSIGLIO - "Un consiglio che mi do? Godersi il percorso che inizio con i club che mi ingaggiano: tante volte il dover vincere e portare aspettative mi fa dimenticare che c’è un percorso da fare e tante volte ti dimentichi di goderti il percorso di crescita che porterà buoni risultati".