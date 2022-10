Nelle ultime settimane sembrava potesse essere un nome caldo per la panchina dellaquello di Antonio. Il tecnico salentino si è già seduto sulla panchina della Juventus prima che arrivasse per la prima volta Massimilianoed ha avviato il ciclo vittorioso della Vecchia Signora. Attualmente Antonio è alla guida delma il suo contratto è in scadenza al termine della stagione attuale e sembra possa non rinnovare. Stando a quanto riferisce La Repubblica però ora gli Spurs potrebbero offrire un rinnovo daa Conte che potrebbe comunque rifiutare.Si è a lungo parlato di un possibile ritorno di Conte sulla panchina della Juventus, tuttavia, sempre secondo il noto quotidiano il tecnico avrebbela Vecchia Signora, preferendo proseguire la sua carriera all'estero. Su di lui ci sarebbero gli occhi di. Si complica ancora l'ipotesi di un ritorno di Conte alla Juve.