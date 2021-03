Nel corso di un intervento negli studi Mediaset di Tiki Taka, l'ex giocatore Ciccio Graziani ha svelato un retroscena sul legame tra Antonio Conte e la Juventus: "So che prima di andare all'Inter Antonio voleva tornare di nuovo alla Juventus, ha aspettato fino all'ultimo una chiamata dei bianconeri perché quello era il suo grande sogno". Quella chiamata poi non arrivò mai e la Juve scelse Maurizio Sarri per la panchina bianconera.