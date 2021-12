A TMW Radio, parla Massimo: "Juve-Conte? Hanno litigato, se n’è andato male, dicendosene di tutti i colori. Era un’amicizia grande quella tra i due, c’è stato un momento in cui Conte ha aspettato la telefonata della Juve, già prima che prendesse Sarri. Conte dà indicazioni precise anche di mercato. Lui a Zhang in conference call ha detto “o prendi Lukaku o me ne vado”, quindi sa esattamente cosa fare per la squadra".