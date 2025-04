Conte, il Milan 'teme' la Juventus: spunta l'ipotesi Italiano

Getty Images

Tutto fa pensare che in Serie A si scatenerà una sorta di valzer degli allenatori nei prossimi mesi, con il coinvolgimento tra l'altro di diverse big. E uno dei nomi al centro della "sala da ballo" è quello di, ambìto da più parti e anche dalla stessa Juventus , alla finestra in attesa di capire e definire quale sarà il futuro di Igor Tudor (sotto contratto con certezza solo fino al termine del Mondiale per Club). Sulle tracce del tecnico salentino - non senza preoccupazione di fronte alla "corte" degli stessi bianconeri - c'è anche il, a caccia di un allenatore italiano che conosca bene il nostro campionato.

Il Milan su Italiano

Milan che però, con Fabio Paratici pronto a diventare il nuovo direttore sportivo, sembra molto interessato anche a, ritenuto autore di un gran lavoro con il Bologna in questa stagione e, prima ancora, con la Fiorentina. Il tecnico classe 1977, però, è legato fino al 2026 al club rossoblù, che con lui punta a costruire un ciclo di lunga durata al punto da essere già pronto a estendere ulteriormente il suo contratto, almeno fino al 2027. Tutte situazioni da monitorare anche in chiave Juventus, per la cui panchina si è fatto anche il nome di Stefano Pioli, per quanto come detto in questa fase sia tutto ancora assolutamente in divenire.