Antonio Conte ha deciso di non tornare al momento ad allenare. L'ex allenatore di Juventus ed Inter era il primo nome come sostituto di Rudi Garcia al Napoli. Dopo l'esperienza al Tottenham, il pugliese ha bisogno di altro tempo per recuperare dallo stress e dalle aspettative legate alle competizioni, riferisce Sky Sport. Non si tratta quindi di una questione economica o di progetto, ma personale e umana, come lui stesso ha fatto capire con le parole sui social questo pomeriggio.