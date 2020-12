Antonio Conte e la Champions League non vanno proprio d'accordo. Con l'Inter il tecnico esce per la seconda volta consecutiva nella fase a gironi. Delle ultime 15 partite, tra Chelsea e nerazzurri, ne ha vinte solo 3: 2-0 col Dortmund, 3-1 con lo savia Praga, 3-2 col Borussia Monchengladbach. In totale in carriera ha vinto 12 partite su 34. E' uscito tre volte ai gironi. Togliendo poi le prime 5 vittorie in bianconero, nelle ultime 4 edizioni in cui ha disputato la Champions, Conte ha vinto 7 partite.