Conte l'ha preparata così: con una gabbia attorno all'unico uomo che sembra sia in grado di far svoltare questa Juventus. Ahi,. Nel mirino del leccese e dei suoi ragazzi. Del resto, è il naturalissimo scotto da pagare se si è un fuoriclasse. E tanto della prestazione dei nerazzurri passa pure da qui, dal bloccare CR7 e tutte le brutte intenzioni, ancor più 'incattivitesi' dopo la scoppola presa a Lione.Come racconta Repubblica, Conte dovrebbe apportare tre cambiamenti alla formazione anti Juve: vuole innanzitutto creare una gabbia attorno all'uomo simbolo, e cioè Cristiano; quindi affidare la ragnatela di giocatori e movimenti al rientrante D'Ambrosio. Il giocatore di Caivano tornerà titolare, e sarà lui ad affrontare Ronaldo. Poi intensità, pressione delle punte e... un po' di fortuna. La ricetta è pronta: a presto per il risultato.