"Sei sempre tu, anche al Var. Maresca, sei sempre tu!". Le parole di Conte hanno fatto il giro del mondo e adesso è arrivato il chiarimento tra Antonio Conte e l'arbitro Maresca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è arrivata una spiegazione tra le parti, e per Conte dovrebbe però arrivare una squalifica più pesante: per un paio di giornate, secondo le prime ricostruzioni. Anche Maresca rischia lo stop. Decisivo, in questo senso, soprattutto l'intervento di Marotta nello spogliatoio degli arbitri. La spiegazione tra le parti dovrebbe evitare una squalifica più pesante.