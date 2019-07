L'Inter vuole Edin Dzeko e il bosniaco non vede l'ora di poter vestire il nerazzurro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come domani, alla presentazione dei calendari, potrebbe esserci un contatto ufficiale tra il club nerazzurro e la Roma, che al momento non abbassa le pretese e continua a chiedere 20 milioni di euro per il proprio centravanti. Un regalo solo da scartare per i 50 anni di Conte, in arrivo proprio tra 24 ore. “Un piano B? Una strada alternativa nel caso davvero Romelu Lukaku non arrivasse a Milano? L’Inter ha già messo in conto che il belga possa restare solo un sogno di mezza estate, ora però deve dare ad Antonio Conte innanzitutto quel «centravanti esperto» di cui ha espressamente parlato Beppe Marotta dopo il vertice di Nanchino con Steven Zhang, ovvero Edin Dzeko. Il tempo inizia a stringere, da mercoledì l’Inter si allenerà ad Appiano ma non sarà così facile chiudere per il romanista come sembrava qualche giorno fa".