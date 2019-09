Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la partita contro la Samp, con qualche parola già rivolta alla Juve, big match della prossima settimana. Le sue dichiarazioni: “Bastoni che rientra verso il centro del campo come Chiellini? Sì, come il mio Chiellini, che lo faceva quando lo allenavo io.



Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria, queste sono partite che devi chiudere quando le affronti con le idee chiare come noi, ma non lo abbiamo fatto e poi capita l’imponderabile con l’espulsione di Sanchez e il loro gol. Una situazione così avrebbe potuto ammazzare chiunque ma non noi siamo stati bravi a tenere botta e anche bravi dalla panchina a riequilibrare il tutto. Poi abbiamo fatto il terzo gol e quasi il quarto con Lukaku.



Sanchez? È una situazione un po’ particolare, era ammonito come Bastoni e li ho catechizzati. La scorsa volta ho sostituito Barella, ma stasera non potevo e più che raccomandarmi non potevo fare. È un’esperienza in più per chi si aggiunge al nostro percorso.



Il 3-1 dopo il mio “Facciamo vedere chi siamo”? Io posso solo essere contento dell’interpretazione che i ragazzi hanno dato alla partita dopo che da un momento all’altro era cambiato tutto. Ho fatto il calciatore e so che in queste situazioni si può prendere un’imbarcata ma questo non è successo e adesso ci godiamo questa vittoria. Questo tipo di esperienza ci mancava e vedo il bicchiere mezzo pieno, per fortuna ci è accaduto alla sesta di campionato, ma dal punto di vista emotivo preferirei vivere serate più tranquille. Comunque questa esperienza ci fortifica e ci fa capire che anche in 10 contro 11 possiamo vincere e segnare un gol. Detto questo, avrei evitato volentieri questo dispendio fisico perché quando incanali bene le partite devi gestirle in modo diverso e invece abbiamo dovuto tirare fuori tutto quello che avevamo e adesso arriva il Barcellona. Il mio è sempre un calcio organizzato, con un’idea, perché lavoriamo molto sulle situazioni”.



DIFESA A TRE - “Oggi abbiamo fatto benissimo nel primo tempo ma anche nelle passate partite ci sono state situazioni che fanno capire che c’è un lavoro dietro. Poi è importante metterci la mentalità vincente perché se vuoi vincere devi avere qualcosa in più degli altri e lo devi mettere in campo. Ma io ho sempre fatto giocare le mie squadre, dò sempre un'idea di gioco, poi va molto per mode. In Italia in tanti di nuovo usano lo stesso sistema mio, in Inghilterra nessuno lo usava e poi tutti si sono messi a tre, anche con la nazionale. Non è un caso, di sicuro ci guardano”.



JUVE - "Ho guardato qualche partita e sono una squadra forte, ma siamo orgogliosi di arrivare allo scontro diretto con 18 punti in classifica ma solo il tempo racconterà le nostre ambizioni”.