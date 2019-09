di Andrea Sereni

Lo stratega ha iniziato a muovere le sue pedine. Silenzioso quando serve, urticante nel momento giusto. Ha studiato dai migliori Antonio Conte. Vive di duelli, corpo a corpo, frecciate e dardi infuocati, malcelati da un sorriso arricciato. Come un vero predatore circonda la preda, lentamente, con arguzia soffoca vie di fuga e si avvicina, pronto a serrare la presa e conquistare l’ambito trofeo. Una dialettica affinata nel tempo, ma da sempre parte del repertorio del tecnico salentino. Il suo bersaglio, mai nominato direttamente, ma chiaramente nascosto tra le pieghe delle sue frasi, è Maurizio Sarri. E, con lui, la Juventus.



LA 'PARTE FORTE' - Al termine di Inter-Udinese, stuzzicato da una maliziosa domanda su Sarri, Conte ha astutamente glissato, prima di sferrare il primo fendente: “Non voglio dire niente, perché altrimenti dovremmo tirare in mezzo i bilanci e gli stati patrimoniali. Dico che qualcuno deve stare tranquillo e sereno perché ora sta dalla parte forte”. In un colpo solo, due strike: meno pressione sull’Inter e, soprattutto, un carico da 100 sulla Juve e sul suo nuovo comandante. Come a dire: “Non hai più alibi adesso. Ora devi vincere, non hai alternative". Ora, che la parte forte sia la società, con la sua capacità di spesa e la crescita incessante, o altro, non ci è dato sapere con certezza. Il riferimento è comunque limpido: Sarri, con la rosa che ha a disposizione, può permettersi di mangiare in qualsiasi tipo di ristorante, anche in uno da 100 euro. Antonio prova a mettere la Juve spalle al muro: una tattica che ne ricorda un’altra, utilizzata con successo, qualche anno fa, proprio in bianconero.



IL GIOCO DI ANTONIO - Conte gioca a nascondino. In ginocchio, dietro una siepe, con una miccia in mano, pronto a appiccare il fuoco a qualsivoglia fiammella nata in casa Juve. Lì dietro, nascosto, senza regalare aspettative ai tifosi nerazzurri, circonda come uno squalo la sua preda. E passo dopo passo prova a fiaccarne le difese, a incupire sogni e creare incertezze. Sempre sabato sera: “Pensiamo a noi stessi, perché per inseguire certi sogni noi dovremo fare sempre grandi cose e allo stesso tempo le altre dovrebbero fare disastri…”. Lo scudetto all’Inter, semmai dovesse arrivare, sarebbe un miracolo, o il frutto di un disastro delle cosiddette “altre”. Conte studia ogni parola, pesa il significato di tutte le frasi: ricorda, in questo, Jose Mourinho, che dei duelli verbali ne ha fatto un’arte. I due si sono sfidati in Premier, ora Antonio sfida Sarri, sul terreno che preferisce. Un “gioco” verbale, simile a quello fatto con Allegri e il Milan in occasione del primo degli otto scudetti consecutivi della Juve. Conte si nasconde e provoca: vuole chiudere il ciclo vincente bianconero che proprio lui aveva iniziato. Starà a Sarri, e alla Juve, replicare. Sul campo, più che sull’infuocato dialettico ring.



