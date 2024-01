Il futuro di Antonio Conte resta incerto. Il tecnico non ha mai nascosto la voglia di tornare ad allenare la Juve anche se al momento è il Napoli a muoversi più concretamente. Sono mesi che, riferisce calciomercato.com, è iniziata la corte sfrenata da parte di Aurelio De Laurentiis per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. C'è stato un secco no, forse due, a stagione in corso non è sua intenzione subentrare. Intanto il patron azzurro in questi giorni ha ripreso i contatti nuovamente con Conte: consapevole che non riuscirà a strappare un "sì" già oggi, è al lavoro per il prossimo anno. C'è un obbligo, un ostacolo, però, che riguarda la stagione attuale. Perché il Napoli al nono posto, fuori dalla zona Champions non può essere il punto di ripartenza per Conte dopo l'anno sabbatico.