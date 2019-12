Antonio Conte furioso in panchina e i tifosi della Fiorentina se la prendono con lui. In un video girato domenica sera al Franchi che sta circolando in rete in queste ore si vede il tecnico nerazzurro che sbatte violentemente a terra una bottiglietta causando la veemente reazione dei tifosi della tribuna appostati proprio dietro alla panchina del tecnico nerazzurro. Tra gli insulti ricevuti da Conte anche "Gobbo di m..." e tante altre urla ingiuriose e offensive verso l'allenatore dell'Inter di cui i tifosi viola non dimenticano il passato.