Antonio Conte non ci sta. La sconfitta al Camp Nou contro il Barcellona brucia, soprattutto per alcune decisioni arbitrali dubbie in favore dei blaugrana. Il tecnico nerazzurro parla di "situazione dubbia" per il fallo da rigore su Stefano Sensi, poi aggiunge che "fin dall'inizio ha avuto una sensazione di disagio". Skomina, insomma, ha diretto la partita in un solo senso secondo Conte, che chiude con una polemica: "Situazioni indirizzate, Camp Nou è il Camp Nou".