. La partita tra Inter e Cagliari, terminata 1 a 1 non è stata digerita dal tecnico nerazzurro che, come riportato da Dazn,. Conte non ha digerito la direzione di gara di Manganiello, che nel finale del match ha espulso Lautaro Martinez. Le proteste di Conte sono state veementi, tanto che l'allenatore è stato sospinto verso gli spogliatoi per allontanarlo dall'arbitro e impedirgli di aggravare la sua posizione.Tutto è successo nei minuti di recupero, quando la partita era ormai in fase di stallo. Al gol dello stesso Lautaro, infatti, ha risposto nel secondo tempo l'ex di turno, Radja Nainggolan che ha ammutolito San Siro. Dell'uscita anzitempo di Conte, ha poi parlato il suo vice , Cristian Stellini, spiegando che le ragioni fossero di natura fisica - influenzato come Skriniar - che non di protesta.