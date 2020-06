Il Presidente del Consiglioha annunciato:Riprenderanno anche le sale scommesse, i teatri, i centri estivi. Restano sospesi discoteche, fiere, congressi”.Via libera saltato per il calcetto, come anticipato da alcuni Ministri che hanno partecipato al Consiglio dei Ministri. La bozza del dcpm sarà modificata.IMMUNI - "Da lunedì 15 giugno l'App Immuni sarà operativa in tutta Italia. Potete scaricarla con tranquillità senza problemi per la privacy".