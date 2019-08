Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la lista della spesa di Antonio Conte presenta anche il nome di un ex indimenticato juventino. Si tratta di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, ormai ai margini del progetto del Barcellona, conosce molto bene il tecnico dell’Inter. I due hanno condiviso tre intensi anni alla Juventus. Gli anni della rinascita e dei primi trionfi post calciopoli e successivi ai due settimi posti consecutivi ottenuti nelle stagioni 2009/10 e 2010/11. Tre anni che hanno portato alla conquista di tre scudetti consecutivi e due Supercoppe Italiane. Il binomio ora potrebbe rinnovarsi con la maglia degli acerrimi rivali interisti. Per i tifosi della Juve, sarebbe davvero curioso rivederli insieme in quelle vesti.