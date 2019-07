Marotta è stato chiaro: Nainggolan e Icardi non hanno bisogno di un'ulteriore controprova, sono ormai fuori dal progetto Inter. Antonio Conte ha preso una decisione netta, e non è nello stile del leccese il fatto di tornare sui propri passi. Anzi. Ed è una scelta, questa, che riporta alla mente anche una situazione già vissuta in casa Juve: nell'estate del 2011, accadde praticamente lo stesso al terzino svizzero Ziegler. Marotta l'aveva preso alla Samp e aveva scelto di portarselo subito in bianconero. Ma per Conte, gli esterni da prendere erano altri. Fuori, sin da subito. Con la Juventus che l'aveva bloccato a zero e che decise di cederlo addirittura in prestito. Non accadrà lo stesso con Nainggolan e Icardi, cioè non sarà paventato il prestito.