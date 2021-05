Dopo la vittoria contro la Sampdoria che ha anticipato la festa scudetto dell'Inter, l'allenatore nerazzurro Antonio Conte ha parlato della stagione analizzando anche le ultime partite che rimangono per finire il campionato. E ha... snobbato la sua ex squadra. Quando gli chiedono che importanza dà alla partita con la Juventus lui risponde così ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento mi interessa la Roma, cercando di ottenere sempre il massimo".