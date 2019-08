di Marco Sanfelici

La domanda scaturisce dal profondo del cuore: fino a quale punto un professionista ha degli obblighi nei confronti di chi lo sostiene? Vabbè, decripto. Fino a che punto Antonio Conte poteva spingersi nel richiamare la tifoseria juventina al suo sostegno, salvaguardando la sua parte professionale?



Perchè qui sta il punto, se oggi le sue saltate da tarantolato (sta a vedere che l'ha morso una tarantola da piccolo, nel Salento se ne intendono) olezzano di stantio ai nasi bianconeri, magari è perché sono della stessa fattezza di quelle che scatenava sotto la ovest ai tempi dei gol di Vucinic o di Matri. Esagerato. Contro una neopromossa che abbozza una timida comparsata in uno stadio più grosso a momenti della città di appartenenza. Come se si dovesse esultare per avere vinto facile alla lotteria dei boeri attaccati all'espositore, avendo comprato l'intero lotto.



Antonio Conte, uomo propenso alle capriole ed ai ribaltoni sportivi con la stessa semplicità e superficialità con cui si cambia “padrone” a seconda delle opportunità. Il presidente della Juventus lo difende contro le accuse prodotte in maniera scomposta e parziale, circa combine e scommesse? Si piglia mesi e mesi di squalifica dalla federazione, che lo costringe alla tribuna? Obbligo di coscienza suggerirebbe di stare lontano dalle istituzioni sportive. Appunto, alla prima occasione, accetta il ruolo di C.T.



Se poi al momento giusto, il presidente della Juventus giura a se stesso ed alla società che, lui in carica, il “tarantolato” salentino non entrerà mai più alla Continassa, provi qualcuno a dare torto al massimo dirigente, dopo averci speso la faccia. E se si tratta di ritornare in Italia, dopo un esilio londinese in cui, la vecchia pratica di scartavetrare gli zebedei anche all'ultimo degli usceri, ha avuto lago uso, va bene anche la “grande nemica”, il “male assoluto” per gli juventini, che si sono visti sfregiare la loro storia, da questa essenza che sgomitava disonestamente per accaparrarsi vittorie che sul campo la mediocrità impediva.



Oggi siamo qui a dover constatare che il soggetto in oggetto prende tutto quello che è a disposizione: tanto lui è un professionista. Perchè allora non lo ha detto subito, chiosando sui settimi posti, invece di “marciare” sulla sua juventinità? Bastava poco: “Ragazzi, oggi sono qui, con tutto me stesso; ma domani potrei essere altrove. E' il mio lavoro che mi costringe, abbiate pazienza”. Niente di niente. Solo pretese, Cuadrado (che la Viola ci dava, svenandoci), Iturbe (chi?), “sono più debole perché mi hanno venduto Giaccherini”, senza accorgersi che gli avevano comprato Tevez e Morata.



Fa male, accidenti se fa male, assistere ai salti di chi si spacciava per tifoso, fino a quando gli è convenuto. Ora che gli conviene al “contrario”, adotta gli stessi metodi, al contrario, per l'appunto. E che a nessuno venga in mente di togliere stelle o gigantografie di lui capitano nel tunnel che porta al campo allo Stadium! Che restino lì, mi raccomando. Ci restino a testimonianza di come non solo nella politica, ma anche nello sport, i ribaltoni esistano.



Il 1° marzo o il 29 febbraio, secondo calendario, sia costretto a passare sotto la sua immagine, mentre entrerà in campo. La guarderà, se avrà il coraggio di non rinnegare il suo passato e forse (sono in profondo stato dubitativo) in cuor suo si vergognerà, palesando sicurezza all'esterno. Se così non fosse, dovrei concludere che l'Inda è casa sua. Noi sopravviviamo ugualmente.