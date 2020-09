Ecco alcune dichiarazioni di Antonio Conte dopo Inter-Fiorentina 4-3 di ieri sera: "Eriksen? Noi lavoriamo con lui come lavoriamo con gli altri, per metterlo nelle migliori condizioni e tirare fuori le qualità che ha. Rispetto a quando è arrivato ha aumentato i giri del motore. Ora sta giocando nella sua posizione di trequartista e ha fatto una buona partita. Bisogna avere fiducia e mi auguro che scocchi la scintilla che lo accenda in modo definitivo. A centrocampo siamo di più dell'anno scorso e c'è più qualità, ma sugli esterni me ne sono andati via 3 su 4 (Moses, Candreva e Biraghi), è rimasto solo Young ed è tornato Perisic, che si è mostrato molto disponibile".