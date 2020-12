di Il Gobbo

In Inter-Napoli stasera Antonio Conte ha dimostrato di avere un piano B. Sì, quello di vincere una partita di misura, con un rigore a 20 minuti dalla fine, dopo che gli avversari hanno creato e dominato, creando plurime palle gol disinnescate o dall'imprecisione partenopea o da un Handanovic che così in forma non si vedeva da tempo. E anche quando Insigne viene espulso proprio nell'occasione della concessione del penalty per qualche improperio di troppo verso l'arbitro Massa, il Napoli riesce a gettarsi all'attacco a pieno organico, sfruttando pure l'atteggiamento di Conte che, dovendosi sì proteggere ma pur sempre in superiorità numerica, toglie Lautaro Martinez per inserire Hakimi, e nel finale rincara la dose togliendo un esterno di spinta come Ashley Young per metterne uno bloccato come D'Ambrosio. Insomma, l'alternativa al 3-4-3 è il 5-4-1: buono a sapersi.