Fiumi di nervosismo scorrono su Antonio Conte, durante un Barcellona-Inter che ha dato davvero tanti spunti (anche alla Juventus, prossima avversaria dei nerazzurri in campionato). Il tecnico si è lamentato per un fallo non dato a Politano: 'Ci vuole rispetto', il suo urlo in un Camp Nou già assordante. L'allenatore è stato ammonito dal direttore di gara: Conte gli aveva mostrato il lato della maglia interista, esattamente dov'è scritta la parola 'Respect'. Una grande prova dell'Inter, che poi è stata ribaltata da un grandissimo Suarez. Oltre alla rabbia, Conte ha vissuto pure un picco di disillusione...