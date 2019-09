Tutti per la grande sfida. Il derby d'Italia è alle porte, domenica sera, ma questa settimana Inter e Juventus giocheranno in Champions League, rispettivamente Barcellona e contro il Bayer Leverkusen. Conte e Sarri sono orientati a far giocare entrambe le partite ad almeno 8 uomini per parte: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Brozovic, Sensi e Lukaku; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi e Cristiano Ronaldo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Dybala e Higuain si giocano un posto per affiancare CR7 in attacco, con Ramsey alle loro spalle.