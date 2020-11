La gestione del caso Eriksen da parte di Conte lascia qualche dubbio, somiglia più a uno sgarbo che a una scelta tecnica. Questo è quanto scrive Il Giorno. “Ha in Eriksen la carta di lusso a cui non vuole far ricorso per eccesso di occasioni sprecate dal danese. Da qui a concedere 5′ in campo di una partita già persa, ovvero quanto accaduto in Champions, passa però tutta la strada del mondo. C’è la sensazione dello sgarbo, non della scelta tecnica. Qualcosa che non giova. Che non sa del Conte lucido in battaglia a cui la storia personale del tecnico ha abituati”.