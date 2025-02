Conte e quella frase sul futuro: 'Mi piacerebbe iniziare dalla pole...'

Getty Images

Antoniomantiene il focus sul presente e non si sbilancia sul futuro. Alla domanda sulla possibilità di rimanere a Napoli anche il prossimo anno, l’allenatore azzurro – legato al club da un contratto triennale – evita risposte definitive: “Dobbiamo lavorare e crescere, poi vedremo”, taglia corto in conferenza stampa.Ora l’attenzione è tutta sulla sfida contro il Como di Fabregas, che ha definito Conte "un vincente". Il tecnico azzurro riflette sulla propria carriera e sulle sfide affrontate: “La mia storia è questa, però mi piacerebbe, una volta, iniziare un percorso da una posizione di forza. Sarebbe curioso per me capire cosa significa partire da favorito”.

Un’esperienza che, finora, non ha vissuto spesso: “Mi è capitato di costruire squadre che poi sono diventate forti, ma iniziare subito con un gruppo vincente e con basi solide sarebbe interessante. Ognuno ha la propria storia e deve tirare fuori il meglio dai propri giocatori. Noi siamo gestori di un patrimonio: se lo lasciamo intatto, non abbiamo fatto danni; se lo valorizziamo, abbiamo fatto un ottimo lavoro”.Sul Como,: “C’è un progetto molto interessante, con una proprietà forte che ha investito sul centro sportivo e sul mercato. Ho visto la loro offerta per Theo Hernandez e l’arrivo di giocatori di valore come Paz e Diao”.Infine, sulla provocazione di Piero Ausilio, che aveva ipotizzato uno scudetto per il Napoli e una Champions League per l’Inter, Conte taglia corto: “Non commento le parole dei dirigenti avversari, è superfluo”. Sul fronte infortuni, invece, arrivano aggiornamenti su Spinazzola e Olivera: “Si allenano con il gruppo da due giorni, sono a disposizione. Vedremo se saranno pronti, prenderemo decisioni in base alla situazione”.