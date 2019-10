di Marco Sanfelici

Proprio vero: nel calcio mai dire mai. Pensavo di avere visto tutto, ma un allenatore che ha caricato eccessivamente l'identità sua nei confronti di una squadra, meglio dire di un “mondo”, sedersi sulla panchina che rappresenta il contrario del contrario, se capovolto, non solo non mi era mai successo, ma nemmeno lo avevo previsto.



Eh sì, perché quando ci si riferisce ad Antonio Conte, non ci si rapporta solo con un “mister” e di livello altissimo. Il riferimento è nei confronti di uno juventino di fede, di carriera, di fascia da capitano. E poi di un professionista che diventa allenatore per arrivare un giorno alla Juventus. “Se in 5 anni non riesco ad allenare la Juve, mi ritiro”, sono parole sue. Conte ce la fa, prende in mano la conduzione tecnica di una squadra quasi sull'orlo della condanna a comprimaria e la fa risorgere ai posti che le competono, reimmergendo l'ambiente, la società ed i tifosi in quella sorta di identità bianconera, abbandonata al ciglio di strade tortuose ed imboccate per incompetenza.



Eppure un vero juventino non abbandona il palcoscenico in un pomeriggio e in ritiro. Un vero juventino sta al suo posto, anche di fronte ad una Juve dimessa, senza possibilità di proseguire nelle vittorie, un vero juventino fa atto di fede verso la società ed i giocatori e continua ad andare avanti, perché sa che la storia ha fatto nascere i colori bianconeri con un DNA proiettato nel futuro e benedetto dalla certezza che, prima o poi, la strada giusta si imbocca. Molto prima che poi.



Conte, Antonio Conte da Lecce, non ci ha creduto. “I ristoranti erano troppo cari” ed invece di accontentarsi di qualche buona pizzeria, in attesa di tempi da Gambero Rosso, colazione, pranzo e cena, ha preferito alimentarsi nella greppia della Federazione, magari spendendo pacchetti di “buoni pasto”.



Domenica scorsa è accaduto l'irreparabile, anticipato da alcune dichiarazioni sconclusionate per le orecchie dello juventino, nudo e puro. “Ora sono interista e lo sarò anche dopo avere lasciato l'Inter”. Domenica la giacca del leccese aveva lo stemma errato, la panchina era l'altra, non quella abitata nelle trasferte del passato, l'esultanza al rigore di Lautaro Martinez era una cosa spuria, stantia, abominevole.



Antonio ha preferito la professione all'idea di capopopolo di un popolo. Scelta da rispettare, non so fino a quale punto da condividere, ma sono dettagli che si confondono tra il dispiegarsi degli zeri per scrivere “milioni”. Antonio ha aderito all'apostasia da 10 euro ed ora attende con pazienza che gli servano “involtini primavera”, possibilmente prima del 21 marzo, anche se fuori stagione.



E' l'epoca dell'ammaina...bandiere. Marchisio ha cessato di sventolare e ci dobbiamo confrontare con ex simboli, pronti a vendere la primogenitura come fece Esaù per un piatto di lenticchie. L'importante che siano lenticchie carissime e che sistemino se stessi e le 10 prossime generazioni.