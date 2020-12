Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della sfida con l'Inter, ricordando la sfida dell'anno scorso con il Bologna che gli costò di fatto il sogno scudetto: "L'anno scorso? Abbiamo perso una partita incredibile contro il Bologna. Vincevamo 1-0 dominando, poi abbiamo sbagliato il rigore e siamo riusciti a prendere due gol in contropiede in 10 contro 11. Quella partita mi ha fatto arrabbiare molto. Il Bologna è una squadra forte e determinata, giocano a buoni ritmi e hanno preparato la partita in una settimana. Contro l’Inter poi si alza il livello di attenzione e di guardia, noi vogliamo dare continuità al nostro percorso”.