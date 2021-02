Una polemica velata. Non detta, ma ben intesa dalle mezze risposte regalate a Rai Sport nel post Inter-Juve. Antonio Conte non è ancora soddisfatto della situazione calendario ed è tornato a coinvolgere la società nelle sue lamentele: "Non è di mia competenza commentare se son contento o no. Se ci dicono di giocare, giochiamo. Eventualmente il club può essere contento o meno. Io sono l'allenatore e quando mi dicono che si gioca, giochiamo". L'Inter, infatti, giocherà subito venerdì sera contro la Fiorentina. Sabato toccherà alla Juventus contro la Roma. Domenica, invece, la sfida tra Milan e Crotone.