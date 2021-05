Più difficile vincere alla Juve o con questa Inter? Antonio Conte dice la sua a Sky Sport: "Sono state due situazioni di difficoltà enormi, sia da una parte che dall'altra. Anche la Juventus era in un periodo problematico, non c'erano indirizzi e visioni. Sono stato fortunato perché ho trovato un presidente-tifoso e siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario. E battemmo il Milan dei grandi nomi, l'Inter del Triplete. Oggi, invece, mi prendo i frutti della mia scelta più difficile: tanti si sarebbero nascosti dietro alla storia, dietro tante cose. Mi sono messo in discussione. Rimango tifoso di tutte le squadre che ho allenato, ma sono il primo tifoso della squadra di cui oggi difendo i colori".