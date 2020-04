Il 4 maggio partirà la Fase 2, dal 18 dello stesso mese sarà possibile ricominciare gli allenamenti a squadre. Ad annunciarlo è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa programmata per dare le direttive in vista della nuova fase. Pochi minuti dopo la fine delle parole del Premier, i social si sono riempiti di commenti. Dai più ironici, come "La Fase 2 è una Fase 1 che ce l'ha fatta", a chi è ancora perplesso per non aver capito bene.



Ecco alcuni dei commenti sui social