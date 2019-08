Antonio Conte comincia domani la sua stagione ufficiale sulla panchina dell'Inter. Così, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio con il Lecce, affrontando tante tematiche, dalla Juventus al mercato. E sono proprio questi due aspetti ad intrecciarsi, dalle sue parole alle interpretazioni che ne si possono fare. Il gap con la Juventus c'è, secondo il tecnico pugliese, ma anche con il Napoli. L'Inter però, sta scaldando i motori per colmarlo. Con o senza Mauro Icardi: alla domanda sull'ex capitano, corteggiato naturalmente dalle due contender al titolo, Conte ha glissato, senza esporsi più di quanto la situazione Icardi in sé non sia già esposta.



LE SUE PAROLE - "​La rincorsa alla Juve è iniziata anche se c'è un gap, ma non ci poniamo limiti e solo il tempo ci dirà per cosa lotteremo. Di sicuro noi non dovremo limitarci a lavorare bene, ma a lavorare meglio degli altri, se vogliamo fare qualcosa di straordinario. C'è grande disponibilità e quando c'è questo non bisogna porsi limiti nonostante la strada in salita. Icardi? ​Io nutro grande rispetto nei confronti di tutti. Ciò che posso dire è che, per quanto mi riguarda, non c'è nessuna turbativa. Ci stiamo allenando in maniera seria e non ci sono situazione di disturbo. Sapete molto bene che linea è stata presa nei confronti del giocatore e ripeto, da parte mia non vedo nessuna turbativa"