Conte e il siparietto in conferenza: 'Per me è bianco o nero'. Poi spiega meglio

AFP via Getty Images

Antonioha regalato un simpatico siparietto durante la conferenza stampa prepartita di Napoli-Udinese, strappando un sorriso ai presenti con una battuta sul suo passato bianconero.Tutto è nato dall’introduzione di una giornalista, che nella sua domanda ha parlato di una "sfumatura". Conte, da sempre noto per il suo carattere schietto e deciso, ha subito colto lo spunto per una battuta: “Una sfumatura? Di grigio, io non ce l'ho. Sono bianco o nero, nel senso... facciamo rosso e blu, chiariamo. Non vorrei mai”. Il riferimento alla sua lunga militanza nella Juventus, prima da giocatore e poi da allenatore, è stato immediato e ha scatenato risate in sala. A rafforzare lo scherzo è intervenuto anche l’addetto stampa del Napoli, che ha precisato: “C’è una ‘o’ in mezzo”, per sottolineare la differenza.

Archiviato il momento di leggerezza, Conte ha poi riportato l’attenzione sulla lotta in campionato, soffermandosi sulla forza dell’Inter: “Noi in questo percorso siamo stati spesso in testa, non dico che ci fai l’abitudine, ma abbiamo un po’ di esperienza in quelle posizioni. L’Inter però è una squadra che non scopro certo io: ha vinto lo Scudetto, ha fatto la finale di Champions e quest’anno sta volando in Europa. Parlare di una loro sottovalutazione sarebbe un insulto. Sono una signora squadra, un club storico abituato a vincere”.Infine, ha ribadito la sua filosofia di concentrazione assoluta: “Non pensiamo agli altri, concentriamoci su di noi, con i paraocchi nel nostro percorso”. Un Conte determinato, ma con il solito carisma che lo contraddistingue.