Antonio, in conferenza stampa pre Milan-Tottenham, parla così del ritorno in Italia: "Tornare a San Siro provoca grande emozione, ho trascorso due anni intensi, belli in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante con l'Inter. Tornare provoca emozioni molto forti. per me ma anche per i giocatori è qualcosa di straordinario. Affrontiamo i campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A. Sono stati straordinari. Sarà una partita sicuramente difficile tra due squadre che cercheranno di superarsi"."In Italia c'è un'altra pressione, nasci e cresci con questa pressione e ti abitui a conviverci perché pensi al calcio dal lunedì alla domenica, ci sono tante trasmissioni sul calcio. In Inghilterra è diverso, il calcio è uno sport".