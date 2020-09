Oggi è iniziato il campionato e la Juve si presenta ai nastri di partenza come la favorita per lo scudetto. Pirlo punta al decimo di fila per continuare il filotto iniziato nel 2011-12 con Antonio Conte in panchina. Proprio dalla biografia del tecnico nerazzurro, "Metodo Conte" emerge un retroscena con Gigi Buffon. Era il 7 maggio 2014 vigilia dell'ultima di campionato contro il Cagliari. Alla Juve servivano i tre punti per terminare il campionato con 102 punti e centrare il record assoluto in A. Durante la riunione tecnica in sala video Buffon entrò con l'allora ex ad bianconero Beppe Marotta e una sua frase non rese per niente felice Conte: "Mister, scusi un istante - chiese Gigi - il direttore vuole fare chiarezza sulla questione dei premi da pagare alla squadra, dopo la vittoria dello scudetto". LA RISPOSTA - Conte non ci vide più: "Mi avete rotto! Rotto, capito? E adesso andate tutti fuori dalle palle. Fuori, non voglio più vedervi. Fuori, ho detto!". Buffon provò a spiegarsi ma Conte non ci vedeva dalla rabbia: "Zitto Gigi, da quella bocca non deve più uscire una parola. Non me lo far ripetere. Proprio da te non me lo sarei mai aspettato. I premi. Ma pensa te, ’sti str... Gigi, tu sei il capitano. E non capisci niente di niente, anzi diciamolo proprio, tu non capisci un cazzo. Sei una delusione, una sconfitta appena apri la bocca. Tu come tutti questi altri deficienti"