Il tecnico dell'Inter, Antonio, è già in clima partita per il big match di domenica sera tra. Il tecnico nerazzurro nel corso del post partita del match contro il Ludogorets, non ha risposto a Sky Sport ad una domanda sul presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Quando la giornalista di Sky, Anna Billò, ha parlato dell’ estratto del numero uno bianconero che lo riguardava, rilasciato a radio 24 nel programma Tutti Convocati, Conte ha subito tolto l’auricolare, liquidando tutti con un "Sì. ciao grazie" e andando via.