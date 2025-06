Conte e Gasperini, siete sicuri? Tudor ha in mano il riscatto di un intero ambiente

Conte, Gasperini e i no alla Juventus

Juventus, la stagione del riscatto

Dopo le decisioni, arrivano le parole. Ancora una volta, prima Antonioe poi a seguire Gian PieroHanno parlato, spiegando, uno dietro l'altro, come uno dietro l'altro aLa sostanza però, in fondo, non cambia e la realtà è che entrambi, nonostante un passato (più o meno importante) in bianconero e quel desiderio - almeno teorico - di sedersi sulla panchina della Juventus,Pochi giorni fa, era toccato a Conte chiarire la situazione: "Juventus? No, assolutamente, io non avevo accordi con nessuno, ho rifiutato categoricamente, a chiunque ha provato ad avvicinarsi ho sempre detto: “Signori, non incontro niente e nessuno, non parlerò con niente e con nessuno fino a quando non avrò parlato con il Presidente”. Un rifiuto quindi non direttamente al club bianconero ma in generale a qualsiasi società lo avesse contattato con quelle tempistiche.E poi, quest'oggi, Gasperini, nella conferenza stampa di presentazione, h a confermato il tentativo della Juventus : "Sì è vero, ma ho avuto la sensazione che questa fosse la strada giusta al di là dei rischi che mi vengono elencati.Ho ragionato su questo e ho messo davanti la Roma. È quello che cerco e ho la convinzione forte di aver preso la decisione giusta”.Decisioni legittime e per certi aspetti comprensibili ma che sicuramente fanno pensare alle difficoltà che la Juventus ha avuto in questi ultimi anni e anche l'incertezze del presente.Da parte del club ovviamente, non abituato nella sua storia a ricevere dei "no", soprattutto in ambito italiano. Dei giocatori, che evidentemente non sono stati considerati abbastanza per convincere i due tecnici a scegliere la Juventus. Ma soprattuttoche sì, non è stato né la prima né la seconda scelta,ma adesso ha ottenuto la fiducia della società e vorrà dimostrare ai colleghi che forse, avrebbero fatto bene a pensarci un po' di più prima di chiudere le porte ai bianconeri. Adesso più che mai, la prossima stagione dovrà essere davvero quella del riscatto.