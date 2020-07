Come racconta Repubblica, tracce di juventinità in Antonio Conte rimangono. Eccome. "Nella dichiarazione di Conte sul "primo dei perdenti" c'è tutta la sua juventinità. L'ex capitano bianconero, poi allenatore dei tre scudetti di fila, è stato cresciuto secondo l'insegnamento di Boniperti: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". E in questo finale di stagione agrodolce, Conte alla Juve pensa molto. Ne parla di continuo. L'ultima volta lo ha fatto alla vigilia della partita contro i viola di Iachini: "Penso sia giusto che l'Inter guardi alla Juventus, che è la squadra migliore", le parole di Franco Vanni.