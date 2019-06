di CC

Nella girandola di panchine, dati e gioco davanti, ogni grande squadra italiana ha avuto un grande occhio ed è andata a pescare il meglio su piazza. Conte è finito all'Inter dopo un'estate di promesse, Giampaolo ha accettato la sfida del Milan e ora studia la responsabilità. Poi la Roma s'è presa la febbe di Fonseca (dicono di lui che sia preparatissimo), mentre Napoli e Atalanta hanno confermato le guide tecniche - affidabilissime.



ALTR...A - Eppure è una Serie A che, quantomeno nella percezione di oggi, aumenta il valore del gioco e lo pone quasi al primo piano. La rivoluzione che alla Juve si è ritenuta necessaria è stata un virus positivo che ha raggiunto praticamente tutti: e se Conte è l'unico a schivare il bello e a preferire il concreto, tutti gli altri tecnici hanno un plus alla voce bellezza. Non c'è che dire: ne vedremo delle belle nel vero senso del termine, e non solo a Torino. La Serie A si è adeguata alla concezione di show, finalmente.