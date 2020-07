1









C'è spazio anche per gli sfoghi. Nonostante il 6-0 rifilato la Brescia, Antonio Conte non si placa e nella conferenza stampa post partita è durissimo.



Ecco le sue parole: "Ma, il turnover... Giocando in maniera frequente è inevitabile fare cambi, l'importante è che questi cambiamenti massicci non facciano cambiare la squadra. i miei giocatori sanno cosa fare, in allenamento ho mischiato le squadre per abituare tutti. Ho ricevuto buone risposte, non avevo dubbi su questo perché ho ragazzi con grande cuore e coraggio. Dobbiamo migliorare a livello di testa perché a volte commettiamo delle disattenzioni; io son orogoglioso e contento. Oggi voglio fare un nome, anche se non ne faccio mai: Borja Valero merita un plauso, si è sempre fatto trovare pronto con grande professionalità in tutte le emergenze, nonostante all'inizio nonl'abbia mai utilizzato. Ha fatto una partita eccezionale".



SANCHEZ - "Che significa che può avere più spazio? Finora ha giocato tutte le partite. Il problema è che prima non ce l'avevamo... A me viene da ridere quando sento queste cazzate".