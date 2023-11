Antonio Conte aveva deciso in estate di prendersi un anno di riposo dopo l'ultima esperienza a Londra con il Tottenham. Una decisione confermata anche nelle ultime settimane, quandopresidente del Napoli e amico del tecnico leccese. Conte vuole prendersi del tempo per stare con la famiglia e ricaricare le energie; poi da giugno è pronto a tornare in panchina e mettere mano in prima persona alla costruzione della squadra.Una decisione che fa rumore anche in altre piazze, quelle in cui tra qualche mese potrebbe cambiare la guida tecnica. In tanti restano alla finestra pronti a ripartire con un nuovo progetto vincente, visti i risultati, soprattutto in Italia, che Conte ha ottenuto. Oltre allo stesso Napoli e alla Roma che dovrà gestire il post Mourinho, come riferisce calciomercato.com, c'èD'altronde, Antonio ha sempre lasciato una porticina aperta al ritorno in bianconero. "Il più grande rimpianto è stato andarmene dalla Juve", aveva detto in una recente intervista; parole che non sono passate inosservate alla Continassa.