Conte dopo Napoli-Genoa: 'Mi dà fastidio'

Antonio Conte dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa ha parlato ai microfoni di DAZN. L'allenatore del Napoli era chiaramente deluso per la mancata vittoria: "Hanno fatto due tiri in porta e due goal. Capitano queste partite, dove ti fanno 2 goal con 2 tiri in porta. Dovevamo vincere per quanto prodotto e fatto. Rimane amarezza. A me dà fastidio non vincere all'inizio del campionato, figuriamoci a tre dalla fine".



"AMAREZZA" - "Inevitabilmente in questo momento c'è amarezza. Non meritavamo di perdere punti. Al tempo spesso bisogna sapere che ci siamo giocati il bonus che avevamo. Ora dobbiamo vincere le altre due, c'è poco da fare. Se vogliamo vincere il campionato facendo qualcosa veramente di incredibile. Abbiamo perso un altro pezzo, Lobotka, ma non ci siamo mai aggrappati alla sfortuna, poi se gli altri saranno più bravi faremo i complimenti".