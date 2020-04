1









Facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro di una Serie A ormai ferma da più di un mese e torniamo a Inter-Cagliari del 26 gennaio scorso, la partita incriminata citata da Lukaku come la gara alla vigilia della quale 23 dei 25 giocatori (nerazzurri) erano malati, con tosse e febbre, e in cui Skriniar uscì dal campo per via dell'influenza prima della mezz'ora di gioco. La partita finì 1-1 con più di qualche polemica dello stesso Antonio Conte, in quel periodo particolarmente scatenato con gli arbitri. E lo stesso allenatore non si presentò agli appuntamenti con la stampa dopo la gara. Febbre? Malattia? No, stando a quanto svelato oggi dalla Gazzetta, tutte quelle arringhe contro gli arbitri gli avevano causato un principio di tachicardia.