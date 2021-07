Alla Gazzetta dello Sport Antonio Conte ha preso le difese di Ciro Immobile, che ben lavorò con lui in Nazionale e che è finito sotto la lente d'ingrandimento della critica per le sue prestazioni in questi turni a eliminazione diretta degli Europei. Queste le parole di Conte: "Non condivido le critiche a Immobile, fa un lavoro sporco, disturba sempre i due centrali avversari, attacca lo spazio.